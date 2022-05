Corpo de soldado da PM morto ao voltar de enterro de colega é sepultado

O corpo do soldado da Polícia Militar Vitor Vieira Ferreira Cruz foi sepultado nesta terça-feira (10) em Ubaitaba, no sul da Baia, cidade natal do PM. Ele foi morto no último domingo, em Salvador, quando voltava do sepultamento de um outro colega policial.

Antes do sepultamento, houve um cortejo pelas ruas da cidade, que contou com vários colegas policiais. Depois, os PMs carregaram o caixão com o corpo do local do velório até o cemitério municipal, onde aconteceu o enterro. Salvas de tiros foram disparadas em homenagem ao policial.

(Foto: Reprodução)

Vitor foi morto ao lado do soldado Shanderson Lopes Ferreira, na Rua Vereador Zezeu Ribeiro, na Fazenda Grande I. Eles voltavam do velório do soldado Alexandre Menezes, lotado na mesma companhia que os dois, que foi assassinado na noite do sábado, em Águas Claras.

Depois das mortes, a Polícia Militar iniciou uma operação em busca dos suspeitos pelos crimes. A situação de tensão nas regiões de Águas Claras, Fazenda Grande e Cajazeiras levou à suspensão das aulas em pelo menos 16 escolas. Alguns comerciantes dos bairros também preferiram não abrir as portas.