Corpo decapitado é encontrado em rua de Pernambués

Um corpo decapitado foi achado na manhã deste domingo (9), na Travessa Rússia, no bairro de Pernambués.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 1ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local depois de receber uma denúncia sobre o corpo no local.

Lá, eles isolaram a área e chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remover o corpo e fazer a perícia. O corpo tinha ainda outras partes do corpo decepadas.

Não há detalhes sobre como o crime aconteceu, sua motivação ou autoria. A vítima ainda não foi identificada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que inforrmou que o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) esteve no local e apurou as primeiras informações a respeito do caso. Laudos do DPT devem ajudar ajuda.