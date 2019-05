Corpo é encontrado amarrado e com sinais de espancamento em imóvel na Graça

Foto: Reprodução/Google Street View

O corpo de um homem identificado como Jaymerson Godinho da Fonseca Júnior, 49 anos, foi encontrado dentro de um apartamento no bairro da Graça, na tarde de domingo (12), amarrado e com sinais de espancamento, de acordo com informações da Polícia Militar. A PM chegou até o imóvel, na Rua Cleto Japiassu, após ser acionada por um sobrinho da vítima.

Ainda de acordo com informações da polícia, o familiar da vítima acionou a corporação através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 15 de domingo, após inúmeras tentativas de falar com o tio pelo telefone e ele não atender, e também não abrir a porta do imóvel. Após o chamado, uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) foi até o local.

Em nota, a polícia informou que, ao entrar no apartamento, os policiais se depararam com o corpo do homem amarrado e com sinais de espancamento. "A PM isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e realização de perícia", informou a corporação.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues para realização de necrópsia, mas foi liberado nesta segunda-feira (13). Segundo informações do IML, o corpo foi para o Cemitério Campo Santo. A Polícia Civil investigará o crime.