Corpo é encontrado boiando no Porto da Barra nesta segunda (6)

Um corpo foi encontrado boiando na praia do Porto da Barra na manhã desta segunda-feira (6). Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate com informação de que havia um cadáver em uma embarcação.

As primeiras informações apontam para possibilidade de suicídio, diz a Polícia Civil. O caso, contudo, será investigado pela 14ª Delegacia (Barra), que vai apurar o que realmente aconteceu. Guias para perícia e remoção já foram solicitados. O morto ainda não foi identificado.

De acordo com a Guarda Municipal há informação de que o morto seria um homem que saiu de barco há alguns dias e desde então estava desaparecido.

A praia do Porto da Barra está fechada para os banhistas. Tapumes bloqueiam o acesso pelo Forte Santa Maria e guardas municipais controlam as outras duas passagens. O corpo segue na areia, coberto, e a espera dos peritos. Policiais militares também estão na região.

A cena atraiu a atenção de curiosos, mas familiares da vítima ainda não chegaram ao local.

Crime no Porto

Ontem, o Porto da Barra já foi cenário de uma cena de morte. Um tiroteio no início da noite deixou um morto e dois feridos. O morto foi identificado como Rodrigo Cerqueira de Jesus, conhecido como Tosca, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. Socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), ele chegou já sem vida à unidade.

Os outros dois baleados são a mãe de Rodrigo e outro homem de identidade não divulgada. Ambos também foram socorridos ao HGE e não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Tosca, que seria o alvo dos bandidos, é suspeito de fazer parte de uma facção que atua no bairro do Cosme de Farias.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A principal suspeita é que o caso tem relação a disputa de tráfico de drogas. A equipe Silc/DHPP esteve no local e expediu as guias periciais e de remoção. A polícia vai buscar testemunhas, ouvir os sobreviventes e também analisar imagens do local.

Os tiros começaram no final da tarde, na Rua Barão de Sergy. Moradores da região contam que foram, ao menos, cinco disparos efetuados na esquina com a Rua Cézar Zama.