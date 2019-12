Corpo é encontrado na BR-324 e polícia suspeita que seja de motorista

O corpo de Wendell Carvalho Santos, 38 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (14) na BR-324 com pelo menos três perfurações de tiro na cabeça. O corpo foi localizado policiais militares da base comunitária de São Caetano no Acesso Norte, sentido Salvador-Feira de Santana, nos fundos da estação do metrô do Retiro.

Segundo os agentes presentes no local, apesar de não terem encontrado nenhum carro próximo ao corpo, acredita-se que seja de um motorista de aplicativo porque Wendell tem 38 anos e a habilitação encontrada com ele foi tirada recentemente, em abril desse ano, com validade para 2020.

Ou seja, esta seria a primeira habilitação de Wendell, ainda provisória. Segundo a polícia, pela idade da vítima dá a entender que ela tirou essa habilitação para trabalhar com aplicativo. A polícia investiga as circunstâncias do crime.