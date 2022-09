Corpo em decomposição é encontrado em Santa Luzia do Lobato

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7) em um terreno baldio, na Rua Voluntárioa da Pátria, no bairro Santa Luzia do Lobato. Segundo imagens que circulam nas redes sociais, o corpo estava dentro de um sofá abandonado.

A Polícia Civil informou que o homem ainda não foi identificado e que não há informações sobre autoria e motivação do crime. Ainda de acordo com a polícia, foram expedidas guias de perícia e de remoção para que o trabalho do Departamento de Polícia Técnica possa ser realizado.

A 3º Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso. Procurada, a Polícia Militar informou que por volta das 8h30, policiais da 16ºCIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de um homem com perfurações de armas de fogo no local.

O corpo teria sido encontrado no sofá vermelho que aparece na imagem (Foto: Reprodução)