Corpos de adolescentes e criança eletrocutados por fio são enterrados no DF

Os corpos dos dois adolescentes e da criança que morreram eletrocutados em Ceilândia, no Distrito Federal, quando um fio de alta tensão caiu sobre os três, serão enterrados neste domingo (11). As três vítimas eram da mesma família e morreram na última sexta (9).

Karina Madureira da Silva, 17 anos, Kelvin Michel Madureira de Andrade, 14, e Sophia Emanuelly Batista Madureira, 5, serão enterrados no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina, capela Templo Ecumênico. Kelvin era tio de Karina e primo de Sophia.

"Kelvin foi buscar a Karina no terminal de ônibus, já estava chuviscando. Meu irmão foi buscar todo mundo — estavam vindo para casa. Com o feriado, vinham para um churrasco em Planaltina. A gente gosta muito de criança e queria ver eles participando, trazendo alegria", explicou Fernando Madureira, 21, irmão de Kelvin, ao jornal Correio Braziliense.

O homem que passava de carro pelo lugar da tragédia, e que também levou um choque ao tentar ajudar um dos adolescentes, está internado, mas não corre risco de morte.

De acordo com relato de moradores ao jornal Correio Braziliense, eles já haviam feito uma denúncia à empresa Neoenergia, responsável pela distribuição de energia elétrica em Brasília há seis meses, e pediram a troca do fio que, segundo denúncia, soltava faíscas, mas, em vez de substituí-lo, a empresa teria feito o reparo.

A Neoenergia Brasília lamentou o ocorrido em nota e disse que está prestando solidariedade e apoio às famílias das vítimas. De acordo com a companhia, a empresa está apurando as causas do acidente. "Após ser comunicada do fato pelo Corpo de Bombeiros, a companhia enviou uma equipe técnica imediatamente ao local para proceder com as medidas emergenciais cabíveis, eliminando os riscos para a população. No momento da ocorrência, havia um grande volume de chuvas e a incidência de descargas elétricas na rede", disse o documento.