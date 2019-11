Corpos do acidente de Maraú são liberados pelo IML e seguem para SP

(Fotos: Reprodução/Instagram)

O corpo da jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, que ficou carbonizado após o acidente aéreo que sofreu em Maraú, no sul da Bahia, foi finalmente identificado neste domingo (17). Primeira vítima fatal da queda do bimotor Cessna 550, sua identificação só foi possível graças a exames de arcada dentária.

Marcela Elias com Jorge: ela morreu carbonizada e deixa um filho de 6 anos, que está internado em Salvador em estado grave

A irmã dela, Maysa Mussi, foi a segunda vítima e morreu neste sábado (16). O ex-piloto de Stock Car Christiano Chiaradia Alcoba Rocha, o Tuka Rocha, 36 anos, também teve a morte confirmada no domingo (17) após ter 80% do corpo queimado. Os dois últimos estavam internados no Hospital Geral do estado (HGE). Os corpos dos três já foram liberados pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), que aguarda apenas os familiares resolverem os trâmites para o traslado até São Paulo.

Maysa Mussi morreu neste sábado (16)

Tuka Rocha, ex-piloto de Stock Car, foi a 3ª vítima de acidente aéreo de Maraú

Sete vítimas do acidente permanecem internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e estão em estado grave: Eduardo Trajano Elias, Eduardo Brandão (de 6 anos e filho de Marcela e Eduardo); Eduardo Mussi, marido de Maysa Mussi e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP); Marcelo Constantino Alves, neto de Nonô Constantivo, fundador da Gol; Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra, piloto do avião que caiu nesta quinta-feira (14).

Tuka Rocha teve 80% do corpo queimado no acidente e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a assessoria do ex-atleta, ele sofreu queimaduras superficiais, mas estava com o sistema respiratório bastante comprometido, por ter inalado muita fumaça no acidente. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, que foi bem-sucedida, e chegou a ser submetido a um segundo procedimento para limpar tórax e pernas, mas não teve tempo de se recuperar. Tuka também apresentou falha no sistema renal e passou por diálise.

Na manhã deste sábado (16), a morte de Tuka chegou a ser noticiada ao vivo pelo comentarista Luciano Burti, durante a transmissão dos treinos livres para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no canal SporTV, além de ter sido divulgada por sites especializados de Stock Car, com confirmação da assessoria de imprensa do atleta, e pelo CORREIO. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia negou a informação e confirmou que ele ainda estava vivo. Mais tarde, a notícia também foi desmentida por outro narrador da casa, Sergio Mauricio, que pediu desculpas pela informação divulgada.

Maysa Marques Mussi tinha 27 anos e era irmã de Marcela Brandão Elias, também vítima fatal da tragédia. Ela era casada com Eduardo Mussi, irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP), que está internado em estado grave no HGE, em Salvador. A informação da morte foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) por volta das 22h deste sábado (16). Por meio de nota, a pasta informou que a sobrevivente foi transferida do Hospital do Subúrbio, onde estava internada, para o HGE nesta tarde, "no entanto, a paciente veio a falecer por volta das 21h30. Oito pacientes permanecem internados. A unidade estadual é referência em trauma e um dos poucos equipamentos do Brasil dotados de centro cirúrgico e UTI especializados no atendimento a vítimas de queimaduras".

Figura muito conhecida na alta sociedade paulistana, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, morreu carbonizada na hora do acidente. Ela deixa um filho, Eduardo Brandão, de 6 anos, que está internado no HGE, em Salvador, em estado grave. Seu marido, Eduardo Elias (filho de Jorge Elias, um dos maiores decoradores do Brasil, e de Lucila), também está internado em estado grave.

