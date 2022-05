Corpos são encontrados em local de deslizamento que soterrou casal em Olinda

Dois corpos foram encontrados após o deslizamento de uma barreira no Córrego do Abacaxi, em Caixa D'Água, Olinda, na manhã desta quinta-feira (26). Eles podem ser do casal que estava desaparecido há mais de 24 horas na área.

Oficialmente, a identificação das vítimas só pode ser feita após a retirada dos corpos e reconhecimento pela família. O primeiro corpo foi retirado por volta das 12h e o segundo, um pouco depois. Moradores do bairro afirmam que ambos foram encontrados juntos, abraçados.

Familiares informaram que o armador de construção civil Sérgio Pimentel dos Santos, 53 anos, e a esposa, a dona de casa Rosimere Silva de Oliveira, 47, estavam desaparecidos desde que uma barreira deslizou sobre a residência deles.

O caso ocorreu na Rua Santos, durante as fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife (RMR) da terça-feira (24) para a quarta-feira (25).

Mais cedo, o irmão de Rosimere, o pintor Ezequiel Justo, havia informado que foram encontrados alguns pertences do casal. "Acharam os documentos, o sofá, a televisão. Eu só durmo quando encontrar ela", desabafou.

Ainda na quarta (25), o pintor contou em entrevista a jornalistas que chegou a pedir que a irmã dormisse na casa da mãe, que fica em uma parte mais baixa da localidade.

Apesar disso, a dona de casa decidiu ficar na própria residência. "Eu falei, 'dorme aqui com teu marido', ela disse 'vou fazer o feijão e vou descer'. Na última vez que a vi, ela perguntou se a internet tinha caído, eu disse que não e ela subiu. E acabou. Jesus levou".

Na mesma área, uma outra casa também foi soterrada, mas não havia ninguém dentro.

Conteúdo publicado originalmente em JC Online.