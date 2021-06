Corpus Christi: confira a programação completa das paróquias de Salvador

Em mais um ano, a Solenidade de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), será celebrada na Arquidiocese de Salvador sem procissões e com limite no número de fiéis dentro dos templos, isto devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Na Catedral Basílica de Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, a Santa Missa terá início às 8h30 e será presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, pois o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, está se recuperando da covid-19.

Após a Comunhão, o Santíssimo Sacramento será exposto e o bispo celebrante conduzirá o ostensório até a porta da Catedral, de onde abençoará a cidade. Para atingir um número maior de fiéis, haverá transmissão, ao vivo, pelo canal no YouTube da Arquidiocese de Salvador e pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 106,1).

Orientações

Aos padres e diáconos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o bispo auxiliar Dom Dorival Souza Barreto Júnior, que também é referencial para a Liturgia, enviou um comunicado informando que "a orientação da nossa Arquidiocese para o dia de Corpus Christi é de que aconteçam as Celebrações Eucarísticas nas paróquias, sendo observadas as orientações das autoridades sanitárias de cada município, com o distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel para a higienização das mãos".

Sobre a procissão, ele alertou que, caso o Santíssimo Sacramento seja levado em um carro, não é permitida a aglomeração de pessoas. "que 'tudo se realize com dignidade e sem detrimento do respeito devido ao Santíssimo Sacramento'(Cerimonial dos Bispos, n. 386)", escreveu. E acrescentou: "que a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo seja dia para agradecermos a Deus pela Eucaristia, origem e centro do culto cristão e, consequentemente, centro da vida interior de cada fiel".

Nas paróquias

A Solenidade de Corpus Christi será celebrada em todas as paróquias, obedecendo as orientações da Arquidiocese de Salvador e das autoridades médicas e sanitárias. Abaixo, estão destacadas algumas programações. Confira:

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana)

Exposição do Santíssimo Sacramento, às 8h.

Missa às 9h (transmissão, ao vivo, pelo Facebook e pelo Youtube da paróquia).

Capela Nossa Senhora Aparecida (19º Batalhão de Caçadores – 19 BC)

Missa às 9h (transmissão, ao vivo, pelo canal da capela no Youtube).

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras)

Missas às 8h, nas comunidades Matriz e Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, o Santíssimo Sacramento será conduzido em carro aberto pelas principais ruas do bairro.

Paróquia São Tiago Maior (Cajazeiras)

Missas às 7h (Matriz), às 8h30 (Comunidade São Francisco de Assis) e às 18h (Comunidade São Judas Tadeu e Nossa Senhora da África).

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação)

Missa às 7h (Matriz).

Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe (Pau da Lima)

Missa às 8h (transmissão, ao vivo, pelos perfis da paróquia no Facebook, no Instagram e no Youtube).

Exposição do Santíssimo Sacramento em todas as comunidades da paróquia, às 9h30; bênção, às 11h.

Paróquia Santo Antônio (Fazenda Coutos III)

Missa às 8h (Matriz).

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha)

Missa às 8h, seguida de carreta com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro e nas comunidades Santa Dulce dos Pobres, Rainha da Paz, Divinas Vocações e São José.

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio)

Missa às 8h, transmitida pelo Youtube. Em seguida haverá uma carreta com o Santíssimo Sacramento pelas principais ruas do bairro.

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Sete de Abril)

Missas às 7h (Comunidade São Francisco Xavier) e às 8h30 (Comunidade São José Esposo). Em seguida, haverá carreata, que percorrerá todas as comunidades da paróquia.

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras)

Missa às 8h (Matriz), com transmissão pelo Youtube.

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória)

Missas às 8h, às 9h e às 18h. Transmissão, ao vivo, pelo Instagram e pelo Youtube da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã)

Missas, na Matriz, às 7h (presencial e com transmissão pelo Youtube), às 9h e às 11h (apenas presenciais).

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro)

Missa às 7h30 (Matriz), seguida de translado do Santíssimo Sacramento e carreata pelas principais ruas do bairro. Transmissão, ao vivo, pelo Youtube.

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas)

Missa às 18h, na Matriz.

Paróquia Nossa Senhora de Brotas (Brotas)

Missa às 7h, com transmissão pelo Youtube da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato)

Missa às 8h (Matriz).

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

Missas às 7h (esta transmitida pelo Facebook e pelo Instagram), às 9h e às 17h – todas na Matriz; e nas comunidades Maria de Nazaré e Cristo Operário, às 7h.

Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão)

Missa às 7h (Matriz).

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré)

Missa às 8h, com transmissão pelo Instagram da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria)

Missa às 8h, no Centro de Evangelização Sagrada Família, com transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina)

Missa às 18h, na Matriz, com transmissão pelo canal da paróquia no Youtube.

Paróquia Santo André (Vale das Pedrinhas)

Missa às 7h, na Matriz.

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI)

Missa às 7h, na Matriz, com transmissão pelo canal da paróquia no Youtube.

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos)

Missa às 8h, na Matriz.

Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo

Missa às 8h, na Matriz, com transmissão pelo canal da paróquia no Youtube