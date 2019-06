Corpus Christi: confira a programação das paróquias de Salvador nesta quinta (20)

As paróquias da Arquidiocese de Salvador terão programações especiais para celebrar a Solenidade de Corpus Christi, nesta quinta-feira (20). Além dos festejos individuais de cada paróquia, haverá uma Missa Solene presidida pelo o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 8h, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Garcia. Em seguida, haverá uma procissão com o Santíssimo Sacramento até o Santuário Nossa Senhora da Piedade, no Centro.

Outras paróquias também vão festejar a data. O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Paróquia Nossa Senhora das Candeias e a Paróquia São Francisco de Assis se unirão em uma missa às 7h, no Santuário, no Imbuí. Depois, haverá uma procissão até a Matriz da Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio.

Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Valéria, a solenidade terá início com uma missa às 7h, no Centro de Evangelização Sagrada Família. A procissão, que acontecerá após a missa, será realizada no próprio espaço.

Os festejos na Paróquia São Paulo Apóstolo, do IAPI, acontecerão na Matriz, com uma missa às 15h. Haverá também celebração no Lobato, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, às 17h, e na Comunidade São Vicente de Paulo, que fica na Prainha do Lobato.

Também cedinho, às 7h, acontecerá uma missa especial na Paróquia São Tiago Maior, na Matriz (Fazenda Grande III, Via Coletora B, s/n, Cajazeiras, Boca da Mata), que será seguida de procissão pelas principais ruas do bairro. Os fieis seguirão até a Comunidade São Judas Tadeu e Nossa Senhora da África.

Também em Cajazeiras, haverá celebração na Paróquia São Marcos (Fazenda Grande III), com missa às 8h, seguida de procissão até a Comunidade São João.

Já na Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão), a missa de Corpus Christi será na Matriz, às 18h, enquanto a Paróquia Divino Espírito Santo comemora às 17h.

Quem preferir curtir na Paróquia Cristo Operário, em Castelo Branco, precisa acordar cedinho, porque a missa será às 7h, com posterior procissão até a Comunidade Santo Antônio.

Em Nova Brasília de Itapuã, a Paróquia Sagrada Família celebrará a solenidade às 8h, com caminhada até a Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

No Bairro da Paz, a festa ficará por conta da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em frente ao Colégio Mestes Paulo dos Anjos, em Areal, às 16h.

Em Alagados, a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II celebrará uma missa às 16h. Depois, os fieis sairão do Centro Pastoral e vão até a Matriz, onde será outra missa, às 18h.

Em Mata Escura, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a celebração será na Comunidade Cristo Rei, às 7h, seguida de procissão até o Condomínio Recanto Verde. Também às 7h, na Comunidade São Paulo Apóstolo, haverá missa seguida de procissão até a Comunidade São Barnabé.

No Alto das Pombas, a Paróquia Divino Espírito Santo fará procissão às 16h, saindo da Rua Severo Pessoa (Estrada de São Lázaro) até a Matriz, onde será celebrada a missa. Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Lapinha, a celebração começa às 17h e será seguida de procissão. Na Paróquia Santa Mônica, a missa terá início às 8h.

A lista é imensa. Terá ainda programação especial na Paróquia São Gonçalo do Retiro nos seguintes horários: 7h (Missa na Comunidade Divina Graça, seguida de procissão); 8h (Celebração na Comunidade Volta do Senhor, seguida de procissão); 9h (Missas nas Comunidade Ascensão do Senhor e também na Comunidade Transfiguração do Senhor, ambas seguidas de procissão); 18h (Missa na Comunidade Matriz, seguida de procissão); 19h (Missas nas comunidades Santa Clara e Santa Maria Madalena); 20h (Missa na Comunidade Paixão do Senhor).

Em Mussurunga, a Paróquia São João Evangelista celebra missa às 7h na Matriz. Em seguida, os fiéis sairão em procissão com o Santíssimo Sacramento pelos setores D e E, retornando para a Matriz.

Também é dia de festa na Ribeira. A Paróquia Nossa Senhora da Penha de França terá missa às16h, com procissão em seguida, que passará pela Avenida Beira Mar, Rua Engenheiro Pimenta da Cunha, Rua do Fogo, Largo da Ribeira, retornando para a Matriz.

Na Paróquia Espírito Santo, no bairro de Tancredo Neves, a missa será campal, às 8h, próximo à Comunidade Apresentação do Senhor, no bairro do Arenoso. A procissão será até a Comunidade São Martinho de Lima.

Em Águas Claras, na Paróquia Santa Clara, os fiéis participarão da missa às 7h, na Comunidade Matriz.

Também tem festa nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na Paróquia Ascensão do Senhor, a missa será às 17h, na Matriz.

Já na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Nazaré, a celebração de Corpus Christi será na Matriz, às 16h.

Fora de Salvador

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS) também terá comemoração. Em Lauro de Freitas, na Paróquia Santo Amaro de Ipitanga, a missa será às 7h30, no Centro Paroquial. Logo após a Celebração Eucarística, os fiéis sairão em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itinga, a missa terá início às 8h, na Matriz. Em seguida haverá procissão com o Santíssimo Sacramento até a Comunidade Santa Rita.

Na Ilha de Itaparica, os festejos serão na Paróquia Santíssimo Sacramento, com missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, às 9h.