CORREIO analisa apuração das eleições em tempo real

Além da tradicional cobertura jornalística no Correio24horas e na sua edição impressa, este ano o CORREIO vai analisar em tempo real as disputas eleitorais por Salvador, no interior da Bahia e nas principais cidades brasileiras.

A partir das 19h, uma equipe do jornal estará ao vivo pelo Youtube, Facebook e Instagram trazendo as principais notícias sobre a eleição deste ano e análises de especialistas. Já confirmaram participação ao vivo alguns dos principais candidatos à Prefeitura de Salvador e cientistas políticos.

O cientista político Cloves Oliveira, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), vai analisar o cenário político em Salvador e na Bahia. Já a pesquisadora Sonia Jay Wright falará só a participação das mulheres na política. E o sócio-diretor da Bites Consultoria, o jornalista Manoel Fernandes estará analisando o impacto da internet nas eleições deste ano.

Na equipe do CORREIO estão confirmadas as participações do chefe de reportagem Jorge Gauthier, do editor Donaldson Gomes, e dos estagiários Vinícius Harfush e João Sebadelhe.