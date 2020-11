CORREIO debate diversidade, liberdade e respeito no projeto Recapitulando

A legitimação do corpo e seus detalhes que fogem de um determinado padrão, o machismo, o assédio, o feminismo, as cobranças, as barreiras. São muitos assuntos que se transformam em causas e pautas de grandes debates. Por isso, precisamos cada vez mais que todos, mulheres e homens, discutam sobre essas temáticas que transpassam por gênero, cor, raça e idade.

O jornal CORREIO, que está sempre ampliando seu espaço de discussão, criou o projeto Recapitulando para propor o debate com dois comunicadores especialistas em usar a opinião como ferramenta para disseminar e defender ideias transformadoras. Os diálogos, que serão conduzidos pela jornalista Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz), ocorrerão nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), às 20h, no perfil do Instagram do jornal.

A primeira convidada é Rita Batista (@ritabatista), profissional de rádio, tv e palco com 17 anos de carreira, sempre esteve comprometida com o combate ao racismo, sexismo e intolerâncias de toda ordem. Do jornalismo ao entretenimento, das redes sociais à tela da TV local e nacional, nas ondas do rádio, nas apresentações pelo país, Rita sempre está com olhar altivo e o punho cerrado.

Na sexta-feira, o CORREIO receberá Pedro Tourinho (@pedrotourinho). Especialista em entretenimento e mídia, é fundador da MAP Brasil, agência responsável pela gestão da carreira, contratos publicitários, e pelos cuidados com a imagem de algumas das personalidades mais importantes do país, e, também, da Soko, premiada agência de comunicação e relações públicas. Mais recentemente, junto com a FLAGCX, adquiriu a operação brasileira do BuzzFeed Brasil. Ele também é autor do livro “Eu, eu mesmo e minha selfie - como cuidar da sua imagem no século XXI”, lançado em 2019.

