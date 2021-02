CORREIO dessa sexta-feira (19) traz máscara com maior proteção contra a covid-19

Semana de ação do CORREIO é sempre de expectativa. Saber tudo aquilo que a Bahia quer saber e, de quebra, levar uma lembrancinha. Quem é que não gosta? Os copos fazem sucesso, mas eles não são únicos, principalmente num momento de pandemia. Nessa sexta (19), por exemplo, leitoras e leitores poderão comprar uma máscara Delfim Protect, que tem 96% de eficácia contra o coronavírus, e o exemplar do CORREIO por apenas R$ 3.

Gazeteira há 16 anos, com ponto na Avenida Garibaldi, Tânia Regina afirma que já recebeu muitos pedidos de reserva. A rotina diária é puxada: começa logo às 3h30 da manhã, quando acorda e se arruma para pegar o ônibus até o seu destino. Em dias sem as ações do CORREIO, os cerca de 300 exemplares diários que coloca à venda levam de 5h a 6h para esgotarem. Em dia de brinde, demora no máximo 3h30.

"Já recebi muitos pedidos de gente para fazer reserva. No dia, eu pego o jornal e saio deixando em algumas empresas aqui perto. Busco o dinheiro no final de semana porque já conheço a clientela", explica.

As máscaras conseguem fazer um trabalho de filtragem que chega a 96% e, além de ter uma tecnologia capaz de eliminar o vírus, também evita infecções por fungos e bactérias. Comparando, as máscaras de tecido convencional possuem eficácia média de 63%.

De acordo com a gerente do Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron, nesse mesmo dia, os assinantes interessados em adquirir a proteção também vão poder solicitá-la pela central do assinante: (71) 3480-9140.

“Serão disponibilizadas 20 mil máscaras. Os assinantes do combo (impresso e digital) receberão as máscaras em casa”, completa, destacando que o interesse do veículo está sempre voltado em oferecer produtos interessantes com valores acessíveis.

Para dar conta de toda essa demanda, uma força-tarefa é montada. Distribuidor e supervisor de vendas da R&P Serviços, Flávio Nascimento da Cruz aponta que a logística muda um pouco em relação a dias convencionais. Os gazeteiros recebem o produto um dia antes da edição do jornal ser publicada.

"A distribuição inicia na gráfica. Eu faço a contagem do produto, separo a quantidade de cada gazeteiro. Eu trabalho com os produtos que vão para mão de 18 pessoas", explica Flávio.

Dono da banca Copacabana, na Avenida Miguel Navarro, Adriano Barbosa explica que em dias de ação, os exemplares não passam de 9h30 no estabelecimento. Às vezes, tudo esgota antes mesmo de chegar por lá.

"Nesses dias é certeza de venda rápida. A gente já sabe que vai esgotar rápido e não vai ter pra todo o mundo", explica.