CORREIO levará serviços de saúde e sociais para o Alto do Abaeté de graça dia 23

Como parte das ações de comemoração dos 40 anos do CORREIO, o jornal criou o projeto Chegue Junto Comunidade, que levará serviços de saúde, educação, cidadania e lazer para cerca de 500 pessoas da localidade do Alto do Abaeté. O evento acontecerá no dia 23, das 8h às 16h, na Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Itapuã.

Serão oferecidos atendimentos gratuitos de Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida até o meio dia; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite; serviços de saúde bucal; vacinação antirrábica de animais; aferição de pressão e glicemia; massagem relaxante; aula de capoeira e outros. A distribuição de senhas iniciará às 8h e os atendimentos começarão a partir das 9h.

O agito musical ficará por conta do projeto Malêzinho, ala infantil do Bloco Afro Malê Debalê, que funciona na região. Viabilizado em parceria com a sub-prefeitura de Itapuã, o evento deixará um legado de cidadania para o bairro, conforme afirma o sub-prefeito Marco Elpídio.

“Essa iniciativa é muito importante porque tira os serviços do eixo do centro da cidade e passa para as localidades, sobretudo no caso específico do Abaeté, que é um local mais afastado e que tem um índice de muito morador de rua, que não tem acesso às coisas e que moram no próprio parque”, comentou Elpídio.

O projeto Correio 40 Anos tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, e apoio de Vince Airports, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.