CORREIO tem história contada em livro

Quando foi publicado pela primeira vez, em 15 de janeiro de 1979, o jornal CORREIO - Correio da Bahia na época - trouxe um furo jornalístico nacional em sua manchete. De lá para cá repetiu o feito em suas páginas, site e redes sociais, conquistando importantes prêmios e um público fiel e participativo. Um desempenho que é fruto do olhar apurado de centenas de jornalistas que passaram por suas redações e de profissionais de diversas áreas que construíram, ao longo de 40 anos, uma marca que hoje é referência em jornalismo, inovação e comprometimento com a sociedade.

"Correio – 40 Anos de Inovação" é o nome do livro que reúne em 40 capítulos os principais momentos do veículo de comunicação ao longo destas quatro décadas. A trajetória do líder em circulação no Nordeste (segundo o IVC - outubro de 2019) e em audiência no Nordeste em visualizações e visitas (de acordo com o Comscore), um dos dez jornais mais lidos do Brasil no mobile, está reunida no livro assinado por Nelson Cadena que ganha lançamento em 15 de janeiro. A obra será apresentada em sunset especial para convidados, na Marina Summer House (Bahia Marina), a partir das 17h15.

Com bufê assinado pelo chef Lucius Gaudenzi e decoração de Fernanda Brinço, o evento encerra a programação de ações que celebraram, durante 2019, os 40 anos do jornal. Ao som do saxofonista André Pagnelli, convidados de Rafael Freitas, editor do site Alô Alô Bahia e da coluna Alô Alô Correio, e da branding empresarial PR Sandy Najar, poderão conhecer mais detalhes do livro, que será distribuído entre parceiros do veículo.

“O CORREIO continua líder absoluto, produzindo um jornalismo sério, ético e, como sempre, comprometido com os maiores interesses do estado da Bahia. E sempre atento aos novos desafios tecnológicos e mercadológicos que a era digital impõe ao mundo moderno” ACM Jr., Presidente da Rede Bahia

Sempre vislumbrando o futuro, o CORREIO celebra, no livro, o fato de enxergar no seu passado o sucesso do presente e as mudanças futuras.

“A era digital chegou para ficar e saber como superar os desafios para construir os próximos 40 anos tem sido uma tarefa bastante desafiadora. O CORREIO carrega na sua história importantes marcos que refletem estarmos na vanguarda nos dias atuais, garantindo acesso às notícias de forma rápida, democrática e com credibilidade” Renata Correia, diretora e acionista do jornal

