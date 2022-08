Correios vai exigir CPF/CNPJ para enviar encomendas nacionais

As pessoas que forem enviar encomendas nacionais pelos Correios deverão apresentar CPF, CNPJ ou passaporte (no caso de estrangeiros) a partir do próximo dia 1º de setembro. Segundo a empresa, a medida será adotada para garantir mais segurança ao processo.

Os dados deverão ser apresentados no ato do envio e, em caso de recusa, a postagem não será realizada. A exigência valerá para todas as postagens, à vista ou a faturar.

Para as encomendas destinadas aos Lockers dos Correios e Clique e Retire, serão necessárias as informações habituais de remetente como também o CPF/CNPJ ou passaporte e o telefone celular ou e-mail do destinatário.

Uma das formas de trazer mais agilidade ao processo é realizar a pré-postagem por meio do App Correios ou por meio dos sistemas de pré-postagem disponíveis para integração por meio de APIs. Para tanto, as orientações de integração estão disponíveis na página na internet.

Os envios internacionais já exigem apresentação de CPF ou CNPJ, conforme regulação aduaneira.

Segundo os Correios, os dados não serão expostos e serão inseridos somente nos sistemas de atendimentos e seguirão todas as orientações sobre privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).