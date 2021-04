Correria assusta clientes em shopping de Salvador; veja vídeos

Uma correria fez as lojas do Salvador Shopping abaixarem as portas por alguns minutos na tarde desse sábado (24). Não há informações de como o corre-corre começou, mas clientes ficaram assustados e diversos vídeos circularam nas redes sociais.

Nos vídeos, é possível ver jovens subindo as escadas e e as escadas rolantes correndo. Também há uma movimentação na praça de alimentação do shopping.

Em nota, o centro comercial informou que o caso "foi resultado de conflito entre os próprios adolescentes, cuja situação foi rapidamente contida pela equipe". Para apoiar na situação, a Polícia Militar também foi acionada.

Após a situação, o shopping continuou funcionando normalmente até as 20h, de acordo com a assessoria.