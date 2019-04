Corrida Colorida leva 2,5 mil pessoas para a orla de Salvador

Os médicos sempre dizem que correr faz bem para o coração, mas as cerca de 2,5 mil pessoas que se concentraram no Jardim de Alah na manhã deste domingo (28) tiveram um motivo a mais para se exercitar. A 4ª edição da Corrida Colorida do Martagão Gesteira arrecadou doações para a instituição, transformou a orla em um arco-íris e fez a alegria de crianças e adultos. Teve até gente rolando na tinta.

Corredores fazem festa após cair uma chuva (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O sol já estava brilhando quando foi dada a largada. No meio da multidão, o pequeno Jeová Aguiar, 9 anos, deu um susto nos pais ao se perder por alguns minutos. A mãe, Luciana Aguiar, 38, contou que ficou aliviada ao encontrar o filho, que está em tratamento há dois anos.

“Ele tem craniofaringioma e já passou por quatro cirurgias. Agora, estamos aguardando o resultado da radioterapia. Somos de Senhor do Bonfim e essa é a primeira vez que participamos da corrida. Estamos adorando”, contou Luciana, enquanto Jeová fazia coreografias embaladas pelo funk que vinha do palco principal e chamava a atenção de quem passava.

Público aproveita o tapete de pó colorido que se formou sobre o asfalto (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Cada kit com pó colorido e a camisa foram vendidos por R$ 80 para adultos e R$ 40 para crianças e idosos. O Martagão apostou em cerca de 2,5 mil peças e conseguiu vender todas. O presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do hospital, Maurício Martins, não conseguia disfarçar a alegria.

“Ainda não fechamos as contas, mas certamente foi a nossa melhor arrecadação. Hoje, um hospital filantrópico e 100% SUS, necessariamente, precisa ter uma doação que varie de 15% a 20%. A nossa está entre 7% e 8%. Nossa meta é aumentar e são esses eventos que fazem com que a gente consiga esse tipo de arrecadação e chegue mais próximo da meta”, afirmou.

Todo o dinheiro arrecadado será usado no custeio do Martagão Gesteira. O hospital assiste a crianças e adolescente em mais de 30 especialidades. Por ano, são atendidos 80 mil pacientes e realizados cerca de 500 mil atendimentos gratuitos, com referência para tratamentos de alta complexidade como neurocirurgia, cardiologia e oncologia.

Jeová (de boné) com os pais e as irmãs (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Atualmente, 150 crianças estão em tratamento oncológico na unidade, o que, segundo a direção, representa mais da metade dos atendimentos desse tipo realizado em crianças na Bahia. A supervisora pedagógica Márcia Rodrigues, 38, e o analista de esporte Ricardo Alonso, 41, fizeram questão de levar a filha Cecília, 4, para participar da corrida.

“Essa é a segunda vez que participamos, e entendemos que além de ajudar a causa, que é muito nobre, das crianças com câncer, é também uma prática da educação física para toda a família. É o sair de casa, o contato com a natureza e a qualidade de vida”, afirmou Márcia.

Cecília, 4 anos, faz a festa com os pais (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Outro que era só sorrisos foi o militar Salvador Júnior, 24, que participou da corrida pela primeira vez. Ele exibiu com orgulho a medalha, porque também foi o primeiro a terminar a corrida de cerca de 4km, entre o Jardim de Alah e o Aeroclube, indo e voltando. Levou menos de 10 minutos.

“Eu gosto de correr e não poderia ficar de fora de uma ação como essa. Mesmo sem valer prêmio, é muito gratificante poder ajudar as crianças. Foi a primeira vez que participei e gostei bastante”, afirmou.

No final da corrida era impossível saber qual era a cor original das camisas dos participantes. Alguns, como a enfermeira Taíse Santos, 31 aproveitou para rolar no tapete colorido que se formou no asfalto. Ela foi seguida por uma dezena de crianças e adultos.

Salvador foi o primeiro a chegar (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Além da Corrida Colorida, o Martagão organiza jantares e aniversário solidários para arrecadar doações para a instituição. O próximo evento beneficente será o McDia feliz, em que a renda líquida da venda de sanduíches é direcionada para o hospital. Ele acontece em agosto, mas não é preciso esperar até lá para ajudar. As doações podem ser feitas em qualquer época do ano através do site do hospital.

Uma novidade é o aniversário solidário, em que o aniversariante abre mão dos presentes em troca de doações para as crianças com câncer. Uma equipe do hospital vai até o local da festa ou a casa do aniversariante e recolhe as doações. Como diz a campanha desse ano, a ideia é que todo mundo ganhe.