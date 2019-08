Corrida da rua vai divulgar os direitos das crianças e adolescentes em Salvador

Estão abertas as inscrições para o Circuito Cidade da Criança. O evento - uma corrida de rua com 6 e 12 km de percurso – , é promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Centro Comunitário Batista Clériston Andrade (Cecom), o Vidativa Triclub e será realizado dia 27 de outubro, às 7h da manhã, com saída e chegada na Praça Lord Cochrane, também conhecida como Largo da Garibaldi.

O Circuito Cidade da Criança tem como objetivo divulgar direitos de crianças e adolescentes, mostrar projetos e instituições que atendem a esse segmento em Salvador e captar recursos para o Fundo dos Direitos de Crianças e Adolescentes (FMDCA). De cada inscrição feita na corrida, R$ 10 serão doados ao Fundo. O valor da inscrições são de R$ 40 e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br/circuitocidadedacrianca

O objetivo dos organizadores do evento, que tem o apoio da prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres Infância e Juventude (SPM), é integrar o esporte à bandeira do cuidado no direito das crianças e adolescentes na Bahia. “Nossa intenção real é estar presentes em todos os municípios baianos, incluindo todas as cidades que quiserem se posicionar em prol da causa”, afirmou Nilton Marcelino, presidente do Cecom.

Os organizadores esperam atrair corredores de rua - amadores e profissionais -, organizações da sociedade civil, empresas e empreendedores simpatizantes da causa em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A estrutura do evento prevê a instalação de uma arena com pórtico de largada, guarda volume, tenda eletrônica, tenda de massagem, palco de premiação, tenda de café da manhã, área goumert (food truks), área de fornecedores brindes e serviços a animação (promotores, pernas de pau, malabares, entre outros).

A corrida terá ida pela Vasco da Gama e retorno à Praça Lord Cochrane pela Avenida Anita Garibaldi. “Com o evento, vamos alinhar uma atividade esportiva consagrada e a causa de defesas dos direitos de crianças e adolescentes”, afirmou Marcelino, citando alguns dos objetivos da corrida, além de promover a divulgação dos direitos de crianças e adolescentes da cidade do Salvador´. Entre eles está também o de divulgar as ações de organizações sociais da cidade que atendem a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Veja o percurso (foto: Divulgação)