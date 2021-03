Covid-19: 110 pacientes aguardam por leitos em Salvador 

Os números da pandemia continuam preocupando as autoridades em Salvador. Nesta segunda-feira (1º), a prefeitura apresentou um balanço dos dados no fim de semana e informou que 90 pacientes estão em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) aguardando por um leito, e mais 20 em hospitais da rede privada. Quatro hospitais particulares da capital já estão lotados e sem leitos para tratar covid.



Em entrevista coletiva transmitida pela internet, o prefeito Bruno Reis disse que a cidade amanheceu nesta segunda-feira com 36 adultos e uma criança aguardando por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e que outros 52 adultos e uma criança na fila para conseguir uma acomodação de enfermagem. Bruno Reis afirmou que a situação está crítica.

“Ontem, quando tomamos a decisão [de estender as medidas de isolamento por mais 48h] eu contatei a rede privada. A gente tinha quatro hospitais com 100% de ocupação dos leitos de UTI: Hospital da Bahia, Aeroporto, Jorge Valente e Santa Izabel”, afirmou.

Bruno Reis contou que outras unidades particulares também estão se aproximando do limite. “O Hospital Português está com 96% de ocupação, e com seis pacientes aguardando UTI. O Aliança com 98%, e com dois pacientes aguardando. O Cardiopulmonar com 95% , e um paciente aguardando UTI, e o São Rafael com 94% de ocupação. Somados aos 90 pacientes [da rede pública] havia outros 20 pacientes da rede privada aguardando por um leito de UTI ontem a noite”, disse.

Os dados da rede pública e privada de saúde serviram de embasamento para a decisão de estender por mais 48h as medidas de isolamento na cidade. O prefeito lamentou ter que manter o isolamento, mas disse que essa é uma ação necessária. “A situação está crítica, e essa vai ser a pior semana”, disse.

Ele destacou os esforços para gerar novos leitos, mas disse que se a população não cumprir as medidas de proteção, usando máscara e evitando aglomeração, a situação a abertura de novas acomodações não dará conta da demanda.

Vacina

Um novo lote da Coronavac está previsto para chegar quarta-feira (3), em Salvador, mas a prefeitura acredita que o estoque que existe na capital não vai durar. A estimativa é de que as doses acabem ainda nesta segunda-feira ou amanhã. Nesse momento, estão sendo imunizados idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde.

No sábado (27), Bruno Reis teve uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos para discutir a aquisição de novas vacinas. Haverá um novo encontro hoje à tarde. A ideia é comprar os imunizantes em consórcio com outros municípios. Caso a proposta avance, a estimativa é de que em até três semanas as cidades estejam prontas para adquirir mais vacinas.

Medidas prorrogadas

Em 338 cidades da Bahia, apenas atividades essenciais estão permitidas até a próxima quarta-feira (3), após a prorrogação do decreto publicado pelo governo estadual. Estão permitidos apenas a comercialização de alimentos e remédios, e serviços de saúde, segurança e transporte.

Estão suspensas as atividades presenciais nos órgãos do governo do estado não enquadrados como serviços públicos essenciais. Servidores passam a trabalhar de forma remota.

Restaurantes e bares poderão funcionar de portas fechadas, com serviço delivery até meia-noite. A venda de bebidas alcoólicas está liberada a partir desta segunda-feira (1º).