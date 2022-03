Covid-19: 50% dos soteropolitanos tomaram a dose de reforço

Salvador atingiu, na última segunda-feira (7), a metade (50%) da população imunizada com a 3ª dose (de reforço) contra a covid-19. Apesar disso, mais de 500 mil habilitados ainda não completaram a imunização, o que preocupa a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para acelerar a imunização da população, a Prefeitura, através da SMS, tem colocado em prática uma série de ações direcionadas, a exemplo dos mutirões de vacinação exclusivos para aplicação da da vacina, inclusive, com a extensão dos horários de aplicação das doses.

O percentual da cobertura com a primeira dose em Salvador segue em 96%; e 91% é o total do público imunizado com as duas. O avanço da vacinação na capital baiana tem surtido efeitos positivos no número de infecções, que estão em queda. Entretanto, a SMS ressalta que para continuar com o êxito nos indicadores da vacinação toda a população deve garantir o ciclo de imunização completo, principalmente as pessoas na faixa etária entre 18 e 29 anos, uma vez que são maioria entre os atrasados.

De acordo com Leo Prates, titular da SMS, os indicadores da vacinação contra a Covid-19 em Salvador estão entre os melhores do Brasil, ao lado das principais capitais. Além de grande destaque na imunização das crianças entre 5 e 11 anos, e dos jovens de 12 a 17, com mais de 99% com a primeira dose, os indicadores oficiais demonstram que as estratégias adotadas pela Prefeitura têm sido exitosas. Porém, os soteropolitanos devem cumprir a responsabilidade de garantir a dose de reforço o quanto antes.

“Nosso foco é alcançar agora a outra metade da população que precisa tomar a dose de reforço. Nos próximos dias faremos estratégias focadas nessa missão, e esperamos continuar contando com a responsabilidade e cooperação dos soteropolitanos, que são hoje exemplo no Brasil de cuidado consigo e com o próximo”

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também ultrapassou a meta de 100% da vacinação com a primeira dose contra a covid-19 de crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, em Salvador. O marco acontece quando quantitativo de doses aplicadas passou o número de cadastrados dessa faixa etária, no site da instituição.

O percentual expressivo é atribuído ao “Liberou Geral”, que inclui a faixa etária desse público-alvo vindo de outros municípios da Bahia. De acordo com os dados do Vacinômetro, já são 193.355 crianças e adolescentes com o esquema vacinal iniciado. A previsão era de 193 mil crianças e adolescentes, segundo o cadastramento de residentes de Salvador.

A pasta destaca ainda a resolutividade da vacinação de crianças de 5 a 11 anos que, após dois meses de estratégia, já alcança a marca de 65%. Ou seja, restam apenas 15% para chegar ao parâmetro do Ministério da Saúde, que aconselha a imunização de 80% da população alvo para ter uma margem segura de proteção contra o vírus.