Covid-19: Arquidiocese de Salvador recomenda missas online e adia celebrações

Celebrações e atividades que possam gerar aglomerações estão proibidas pela Arquidiocese de Salvador. A medida é válida até o próximo domingo (28). Uma circular interna foi distribuída para as paróquias.



O comunicado, divulgado nesta terça (23), é assinado pelo Cardeal Arcebispo de São Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha. O cardeal recomenda aos demais membros da igreja Católica de Salvador a transmissão de missas e orações de forma online.



Com o agravamento da pandemia na Bahia, o Governo do Estado decretou a proibição de atividades e eventos, inclusive religiosos, com a presença de público.



Diante da situação, a Arquidiocese decidiu suspender as atividades arquidiocesanas em comemoração aos 470 anos de criação da Diocese de São Salvador, que estavam previstas para os dias 25 e 27 deste mês. A celebração será feita em novas datas, que serão divulgadas futuramente.



Além disso, enquanto as restrições à presença dos fiéis nas celebrações e atividades pastorais estiverem em vigor, a Arquidiocese da capital recomenda a transmissão online de missas e outros momentos de oração, nas paróquias.



E por fim, a organização religiosa pede que cada paróquia observe e cumpra os protocolos para as Igrejas, estabelecidos nos seus respectivos municípios.



A Arquidiocese de São Salvador tem como Dioceses Sufragâneas, as dioceses de Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas-Caravelas e Cruz das Almas.