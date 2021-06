Covid-19: Bahia tem queda de até 77% na internação de idosos, diz Sesab

Cinco meses depois do começo da vacinação contra a covid-19, a Bahia registrou uma queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos, comparando os meses de março e junho desse ano, diz a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Mais de 4,8 milhões de baiano já tomaram a primeira dose ou foram imunizados com dose única.

"Os dados comprovam a eficácia da vacinação", considera o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas. Ele destaca a importância do trabalho do governo estadual na compra de insumo, aplicação de vacinas e distribuição de doses para todos os municípios baianos. "Os gestores municipais também estão de parabéns ao criarem estratégias para vacinar rapidamente”, acrescenta.

Os dados do SivepGripe, do Ministério da Saúde, mostram uma queda de internação em todas as faixas etárias analisadas. Apesar disso, a Diretoria da Vigilância Epidemiológica da Bahia (Divep) destaca que há um grupo que tem representado a maior parte das internações nesse momento.

“A faixa etária de 30 a 49 anos atualmente representa mais de 40% das internações, que são os públicos não imunizados ou que iniciaram recentemente", diz a diretora da Divep, Márcia São Pedro. Ela lembra que é importante manter o distanciamento social, uso de máscara e a higiene para evitar infecções.