Covid-19: Bahia ultrapassa o Rio e é o 3º estado em casos confirmados

A Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31) em casos confirmados de coronavírus. Desde o início da pandemia, o estado já teve 166.154 pessoas com a doença. A terra do dendê só perde para São Paulo (542.304) e para o Ceará (173.882).

Os estados com menos pessoas infectadas até o momento são Acre (19.625), Tocantins (24.824), Mato Grosso do Sul (24.936), Roraima (32.016) e Amapá (36.468).

Já os estados com mais mortes por covid-19 são: São Paulo (22.997), Rio de Janeiro (13.477), Ceará (7.668), Pernambuco (6.557) e Pará (5.728). As Unidades da Federação com menos óbitos provocados pela pandemia são: Mato Grosso do Sul (376), Tocantins (381), Roraima (505), Acre (531) e Amapá (565).

O Brasil chegou nesta sexta-feira (31) a 92.475 mortes em função da pandemia de covid-19. Ainda há 3.529 óbitos em investigação. As informações são do balanço diário do Ministério da Saúde divulgado hoje (31). O órgão recebeu das secretarias estaduais 1.212 novos registros nas últimas 24 horas.

Sobre casos confirmados, o balanço mostra 2.662.485 casos acumulados do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, foram 52.383 notificações.

Ainda de acordo com a atualização diária do Ministério da Saúde, há 725.959 pacientes em acompanhamento. Até o momento, 1.844.051 pessoas já se recuperaram da covid-19, ou seja, 69,3% dos pacientes infectados conseguiram se recuperar da doença.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,5%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 44. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1.267.

Bahia

O estado registrou 4.524 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número representa aumento de 2,8% em relação ao dia anterior. O boletim divulgado nesta sexta-feira (31) pela Secrataria de Saúde da Bahia (Sesab) registrou ainda 72 mortes, elevando para 3.463 o total de óbitos no estado desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, dos 166.154 casos confirmados desde o início da pandemia, 148.018 já são considerados curados, 14.673 encontram-se ativos. Os casos confirmados ocorreram em 407 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (34,77%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.570,66%), Dário Meira (3.492,06), Almadina (3.367,50), Itajuípe (3.347,81) e Ipiaú (3.067,16).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 329.928 casos descartados e 84.582 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira (31).