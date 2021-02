Covid-19: com dez hospitais lotados, Bahia chega a 78% de ocupação nas UTIs

Dez hospitais da Bahia registravam 100% de ocupação dos leitos destinados a pacientes com covid-19, na manhã deste sábado (20). De acordo com as estatísticas de monitoramento em tempo real da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), as unidades de saúde ficam em nove municípios baianos.

A taxa de ocupação geral, porém, era de 70%. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos, o percentual chegava a 78%. Na última sexta-feira (19), o governador Rui Costa afirmou que, se a ocupação de leitos alcançasse os 80%, medidas de maior restrição seriam adotadas no estado.

"Hoje já subimos para 77% de ocupação de leitos e já com 16 mil casos ativos. Então continuamos crescendo os números, tanto de leitos, quanto de casos ativos. É preciso que as pessoas colaborem, usem máscara, higienizem as mãos e mantenham distanciamento. Caso contrário, se os números continuarem crescendo, nós vamos ter que tomar outras medidas. Se chegar nos próximos dias a 80%, eu vou imediatamente ampliar o horário do toque de recolher", disse o governador, em entrevista à TV Bahia.

Os hospitais com 100% de ocupação, na manhã deste sábado, eram o Hospital Português (Salvador); Hospital Geral Ernesto Simões (Salvador); Hospital de Tratamento Covid-19 Centro de Atendimento de Eunápolis (Eunápolis); Neuroccor (Porto Seguro); Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Teixeira de Freitas); Hospital Paulo Afonso (Paulo Afonso); Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro (Senhor do Bonfim); Hospital Municipal Eurico Dutra (Barreiras); Hospital Municipal Carmela Dutra (Bom Jesus da Lapa) e o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Itabuna).

Em Salvador, que tem duas das unidades lotadas, o percentual de ocupação também chama atenção. Nas UTIs, o índice era de 79%. Já o de leitos clínicos chegava a 84%.

Na sexta-feira, a Bahia bateu recorde de pacientes internados em UTIs, em comparação com todo o período da pandemia - 866 estavam hospitalizadas. Na manhã deste sábado, o número era de 845.