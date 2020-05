Covid-19: Corpo de Bombeiros distribui máscaras nas estações do metrô

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está distribuindo máscaras, nesta sexta-feira (8), em todas as estações de metrô em Salvador. Conforme estabelece a Lei Estadual 14.261, sancionada pelo governador Rui Costa, a obrigatoriedade do uso do acessório passa a vigorar nesta sexta-feira (8) no modal. A distribuição prossegue até domingo (10), com a entrega, apenas para quem não tem o acessório, e orientações sobre a importância do uso da máscara.

A ação faz parte da força tarefa composta por diversas secretarias do Estado. O coronel do Corpo de Bombeiros, Adson Marchesini, responsável pela execução da operação, afirmou que o objetivo é alertar a população. “Estamos informando aos que não estão respeitando a obrigação do uso da máscara sobre a necessidade do acessório para se proteger e para proteger o próximo. Em todas as estações, estamos distribuindo máscara para aqueles usuários que não tiverem”.



Ainda segundo o coronel Marchesini, “os bombeiros assumiram essa tarefa devido a uma necessidade que foi apresentada à corporação, que, prontamente se colocou à disposição para ajudar, uma vez que nós representamos o Estado. A utilização da máscara é obrigação de qualquer passageiro que usa o sistema de transporte público para proteger a si próprio e ao próximo”.

(Foto: Fernando Vivas/GOVBA)



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pelegrino, o governo do estado tem um comitê, constituído por diversas secretarias, que está implementando e monitorando, diariamente, todas as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

“A partir de hoje, a Lei Estadual 14.261 passa a vigorar e estabelece que ninguém vai poder sair de casa sem estar com a máscara de proteção. A lei também proíbe quem não esteja de máscara adentrar a estabelecimentos comerciais e utilizar serviços. Então, a partir de hoje, ninguém entra mais aqui no metrô, por exemplo, sem a máscara. A pessoa pode ser retirada do transporte ou do estabelecimento, caso desobedeça a norma”.

A assistente de odontologia, Juci França, entrou na estação de metrô Acesso Norte já usando sua máscara. “Nesses dias de isolamento social, eu tenho pego o metrô pelo menos quatro vezes por semana . Esse trabalho dos Bombeiros é muito importante, porque, na realidade, a gente se previne de pegar a doença e também previne de contaminar o próximo. É muito bom que o Governo do Estado se prontifique a distribuir a máscaras para que haja essa proteção, isso é uma valorização do cidadão, que também precisa fazer a sua parte”, destacou.



O secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, ressaltou que ,“muito mais do que uma obrigação em obediência a uma lei, o uso de máscaras é uma necessidade vital para preservar vidas humanas. Estamos enfrentando uma pandemia de um vírus extremamente contagioso que também é transmitido por pessoas sem sintomas. A melhor forma de prevenção para quem está em circulação é através do uso de máscaras. Então, estamos buscando, cada vez mais, sensibilizar as pessoas da necessidade desta proteção”.