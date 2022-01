Covid-19: enfermeira injeta agulha sem aplicar vacina em criança; veja vídeo

A alegria de uma mãe com a vacinação do filho de 11 anos contra a covid-19 foi sacrificada após ela perceber que a profissional de saúde responsável pela aplicação não injetou o líquido no braço da criança, apenas simulou a vacinação. O caso ocorreu em um posto da cidade de Taubaté, em São Paulo, nesta terça-feira (25).

A mãe da criança, identificada como Paola Dyno, filmou o ocorrido e postou nas redes sociais.

“Sorte que tenho prova de vídeo. Fiz confusão lá, chamei minha mãe, conversei com minha advogada. Tenho prova, tudo. Tadinho, ele ficou nervoso com o que aconteceu hoje”, escreveu a mulher.

Paola contou que, depois de ter reclamado com os responsáveis pela unidade de saúde, ela recebeu um pedido de desculpas e o menino foi efetivamente vacinado, com uma dose da Coronavac.

As imagens foram divulgadas pelo portal Metrópoles. Veja: