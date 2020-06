Covid-19: Feira de Santana abre novas vagas de UTI e recebe respiradores

Feira de Santana recebeu três novos respiradores nesta segunda-feira (8). Os equipamentos permitirão a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital Mater Dei. Além disso, novas vagas foram abertas no Hospital Geral Clériston Andrade, exclusivamente para infectados pelo novo coronavírus.

No Geral Clériston Andrade, seis leitos na Sala Vermelha foram adaptados para estabilizar doentes críticos com a covid-19. Além disso, estão sendo construídos mais 14 leitos para atendimentos clínicos, sendo um de isolamento, e será instalada uma cabine de desinfecção na unidade, com o objetivo de diminuir o risco de contaminação pelo coronavírus no hospital.

Hoje, o hospital já dispõe de 10 leitos de UTI (UTI) que atende exclusivamente pacientes críticos e que necessitem de respiradores e cuidados intensivos. No dia 29 de junho, será inaugurado o HGCA 2, com 60 leitos exclusivos para covid-19, sendo 40 de UTI. A unidade será equipada com tomografia, ressonância e toda infraestrutura necessária.

Mater Dei

Em relação ao Mater Dei, o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas informou que a unidade também já tinha recebido um aparelho novo de tomografia computadorizada.

“Estamos trabalhando para garantir que os pacientes sejam diagnosticados e tratados da forma mais adequada. Temos o compromisso de investir em inovação e tecnologia, reduzindo o tempo de espera por exames de imagem de alta complexidade e melhorar os níveis de qualidade no atendimento dos pacientes”, diz Vilas-Boas.

Segundo o titular da pasta, que é médico cardiologista, a tomografia computadorizada de tórax é um exame fundamental para pacientes com covid-19, por ter a capacidade de traduzie anatomicamente a condição do pulmão e fazer com que esse diagnóstico fique mais preciso. "É também um exame de rastreio intermitente da melhora ou piora clínica do paciente”, diz.