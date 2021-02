Covid-19: Praias de Camaçari serão interditadas até o dia 5 de março

A partir deste domingo (21), algumas das principais praias da Bahia ficarão interditadas pelos próximos 15 dias. A decisão diz respeito aos balneários de Camaçari, devido a um decreto publicado na última sexta-feira (19) pela prefeitura da cidade, que determinou a proibição da circulação e da utilização de praias no município até o dia 5 de março.

Entre as praias de Camaçari, estão algumas das mais visitadas do Litoral Norte baiano, como Guarajuba, Barra do Jacuípe, Itacimirim, Jauá e Arembepe. A medida foi adotada como parte das restrições de combate ao avanço da covid-19.

Em nota, o prefeito de Camaçari, Elinaldo (DEM), explicou que a decisão foi motivada pelo aumento de casos da doença na cidade e, sobretudo, para evitar o colapso na rede pública de saúde do município.

“Estamos aqui reunidos com a Polícia Militar (PM) para garantir o cumprimento do que foi determinado pelo governo do estado. E eu faço um apelo aos responsáveis pelos condomínios que não permitam, de forma nenhuma, a realização de qualquer tipo de festa nos espaços. Precisamos endurecer as restrições com o objetivo maior, que é salvar a vida da nossa população”, ressaltou.

Além das praias, a prefeitura de Camaçari também determinou a interdição de outros espaços públicos pelo mesmo período, como jardins públicos, praças, campos, parques e quadras esportivas.

A cidade também está incluída entre os 343 municípios que tiveram toque de recolher decretado pelo governo estadual. O toque de recolher, que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais das 22h às 5h, teve início na noite da última sexta-feira (19) e vai até quinta-feira (25).