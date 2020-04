Covid-19: prefeita de Lauro reduz o próprio salário em 20% e o de secretários em 15%

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, determinou a redução de 20% do próprio salário, 15% no salários dos secretários e superintendentes e 10% no dos coordenadores. A medida está prevista em decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (29). Outras medidas estão sendo negociadas e serão anunciadas pelos secretários da Fazenda e da Administração em breve.

A decisão foi tomada diante do impacto da pandemia do novo coronavirus na economia. Os valores gerados pela redução dos salários serão redirecionados para o custeio das ações de saúde no combate ao Covid 19, e para cobertura do kit alimentação em substituição a merenda escolar que os pais pegam na escola. Esse item representa um custo adicional expressivo em relação aos recursos previstos no orçamento.

Em nota, a prefeita diz que entende que são medidas duras e impopulares, mas necessárias diante da redução na arrecadação, provocada pelo fechamento do comércio, serviços e indústria, que pode chegar a 40%. As medidas de contenção de despesas atingem outras esferas da administração municipal, e ajustes na folha de pagamento dos servidores municipais.