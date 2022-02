Covid-19: Salvador inicia aplicação da segunda dose em crianças e adolescentes

Salvador inicia neste sábado (19) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, dentro da estratégia Liberou Geral. Os postos funcionam das 8h às 16h. Todos devem ter o Cartão SUS vinculado a algum município da Bahia.

Estão habilitados cerca de 8 mil jovens que receberam a primeira dose do imunizante CoronaVac no dia 22 de janeiro último. Para ter acesso ao imunizante, as crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsável de maior idade no ato da vacinação, bem como apresentar o cartão de vacina.

Durante a estratégia será realizado ainda o mutirão Liberou Geral da 3ª Dose, também das 8h às 16h. A imunização será administrada de acordo com os critérios e aprazamentos descritos no texto abaixo. A vacinação também será destinada para as pessoas com o cartão SUS vinculados a algum município baiano.

Para a realização da estratégia deste sábado, estará suspensa a aplicação da 1ª dose adulta e infantil, bem como a 2ª dose dos imunizantes Janssen, Oxford, Pfizer e CoronaVac. A vacinação contra gripe também estará suspensa.

Confira públicos e postos:

2ª DOSE – CORONAVAC – CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 22/01/2022

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Federação, Centro de Saúde Mental Rubin de Pinho (Bonfim), UBS Frei Benjamin (Valéria), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Pituaçu, USF Parque de Pituaçu, USF Cambonas (São Marcos), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Beira Mangue, Clube de Periperi, CSU Pernambués, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Km 17 (Itapuã), Home Center Ferreira Costa (Paralela) e USF Cajazeiras V.

3ª DOSE - PFIZER: PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 21/10/2021;

3ª DOSE – PFIZER: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 24/12/2021;

3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 18/09/2021

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré), 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Shopping Bela Vista (9h às 16h).

Pontos fixos: UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), 5º Centro de Saúde (Barris), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Cosme de Farias, USF Curralinho, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS Vale dos Lagos (São Marcos), USF São Marcos, USF Gal Costa, USF Cambonas (São Marcos), USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Colinas de Periperi, USF Mussurunga, Shopping Bela Vista (9h às 16h), USF Saramandaia, USF Sussuarana, USF San Martim I, USF San Martim III e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).