Covid-19: Salvador terá 4 drives e 11 postos fixos para vacinação neste sábado

Salvador ganhou mais um ponto de vacinação contra a covid-19. Neste sábado (30), o Parque de Exposições também entrará na rota e receberá os profissionais de saúde que desejam receber o imunizante.

O local funcionará exclusivamente como drive-thru e receberá os profissionais que atuam no Hospital da Bahia, Jorge Valente, Cárdio Pulmonar, São Rafael, Teresa de Lisieux e Aliança.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, que agradeceu ao governador Rui Costa e ao secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, por viabilizar a vacinação no local.

Com o Parque de Exposições, Salvador terá quatro postos de drive-thru para vacinação: Arena Fonte Nova, em Nazaré; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e no Complexo de Saúde Clementino Fraga (5º Centro), na Avenida Centenário. Os drives funcionam até domingo (31), das 8h às 20h, com exceção da Arena Fonte Nova, que oferta as doses das 8h às 17h.

Há ainda outros 11 postos de vacinação da rede básica que ofertarão o imunizante: o próprio 5º Centro, que também receberá pedestres; Centro de Saúde Virgílio de Carvalho, no Dendezeiros; USF Vale do Matatu, na Avenida Bonocô; na USF San Martin III; na USF Itapuã; USF Resgate; USF Cajazeiras V; USF Imbuí; USF Colinas de Periperi; CSU Castelo Branco; e Centro de Saúde Péricles Laranjeiras, na Fazenda Grande do Retiro.

Os postos fixos funcionarão das 8h às 17h. Para saber qual o hospital contemplado em cada posto de vacinação, é necessário acessar uma lista disponibilizada pela secretaria. Aquele profissional que não está contemplado na lista não deverá se dirigir aos pontos de vacinação e devem procurar a unidade onde trabalha para esclarecimentos.

A vacinação está aberta para todos os profissionais da área da Saúde de 34 hospitais públicos ou privados que façam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar ao menos 28 dias para tomar vacina. Já quem tomou outras vacinas, antes da vacina contra o coronavírus, precisa esperar 14 dias antes de ser vacinado.