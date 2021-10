Covid-19: taxa de transmissão no Brasil cai e tem menor índice desde abril de 2020

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil caiu para 0,60, menor índice desde abril de 2020, quando começou a ser medida. O índice é calculado Imperial College de Londres, e foi atualizado nesta terça-feira (12).

O dado aponta tendência de queda da pandemia. O Rt atual significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60 pessoas.

Dentro da margem de erro calculada pela universidade britânica, o índice brasileiro atual pode variar de 0,24 a 0,79.

A taxa de transmissão é uma das principais referências para se acompanhar a evolução epidêmica do Sars-CoV-2 no país. No entanto, especialistas costumam ponderar que é preciso acompanhá-la por um período prolongado de tempo para avaliar cenários e tendências, levando em conta o atraso nas notificações e o período de incubação do coronavírus.