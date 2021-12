Covid-19: Unidades Básicas de Saúde de Salvador seguem com realização de testes

Para detectar o resultado de forma rápida do vírus da covid-19 na população, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) prossegue na realização da testagem rápida oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os testes estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e podem ser feitos em mais de 40 UBS espalhadas pela cidade.

Podem procurar as unidades para realizar o teste de antígeno as pessoas com suspeita da doença ou que já estejam com sintomas. O resultado sai em até 45 minutos. Em caso de positivo e sintomas leves, o paciente é afastado de suas atividades para poder iniciar o isolamento, onde ainda será acompanhado de forma remota por um profissional de saúde da SMS. Em caso mais grave, o paciente é encaminhado para uma UPA, ou para internamento clínico ou de UTI, caso necessite.

A aposentada Suzar Boa-Morte, de 66 anos, aproveitou que estava no Centro da Cidade e procurou a UBS do Pelourinho para realizar o teste. A idosa, que estava com sintomas de tosse, ressaltou a importância do serviço.

“Eu preferi me prevenir e prevenir todos ao meu redor, estava apenas tossindo, e resolvi fazer o teste e deu negativo. Agora é a hora de cuidar dessa tosse e continuar tomando os cuidados necessários para não ficar exposta a outros vírus”.

A gerente da Unidade Básica de Saúde do Pelourinho, Valmira dos Santos, destacou o serviço que também está sendo oferecido pelo equipamento. “Estamos com uma alta demanda da população e contamos com uma equipe de profissionais que está conseguindo atender a toda essa demanda”.

Prevenção – A médica clínica da UBS do Pelourinho, Iana Macedo, ressaltou a importância de a população continuar se prevenindo contra o vírus da Covid-19. “Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou e estamos também vivenciando um surto de gripe em toda a cidade. A população deve continuar tomando os devidos cuidados, como o uso de máscara, higienização das mãos, evitar locais fechados e aglomerados, além de tomar as vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe”.

Nesta segunda (20), a Unidade realizou a testagem de mais de 30 pessoas e uma pessoa foi diagnosticada com o resultado positivo. O paciente era um homem adulto e apresentava sintomas gripais, como secreção, tosse, dores de cabeça e febre. O paciente foi orientado a se afastar das atividades e seguir com o isolamento social.

Boca do Rio – No primeiro dia de testagem rápida, deflagrada pela Prefeitura no bairro da Boca do Rio, das 80 pessoas que acessaram o serviço, duas pessoas tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, nesta segunda-feira (20). A ação prossegue nesta terça (21), no final de linha do bairro, com atendimento realizado por ordem de chegada, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Já na quarta-feira (22), a testagem itinerante deve desembarcar no Subúrbio Ferroviário.

Assim como nos postos, os pacientes com diagnóstico positivo são orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico. A iniciativa é mais uma medida realizada através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para conter o avanço da epidemia da Covid-19. No local de testagem, também são distribuídas máscaras.

De acordo com o titular da SMS, Leo Prates, a estratégia é de suma importância para o monitoramento da circulação viral. “Salvador é uma das cidades que mais realizam a testagem no país. A implantação desta iniciativa auxilia de forma mais precisa o poder público no monitoramento da circulação do novo coronavírus. Além disso, a identificação dos pacientes positivos da Covid-19 ajuda na quebra da cadeia de transmissão, uma vez que o infectado é encaminhado de imediato para o isolamento domiciliar”, avaliou o gestor.