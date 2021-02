Covid-19: vacinação para idosos a partir de 85 anos começa nessa segunda (8)

Salvador inicia, nesta segunda-feira (8), a vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 80 e 89 anos, residentes em Salvador. O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, acompanham a ação às 9h, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, na Avenida Centenário, nos Barris.

A estratégia foi dividida de maneira escalonada. A partir desta segunda, as doses serão destinadas a indivíduos com idade igual ou superior a 85 anos. Já a partir de quinta-feira (11), a imunização será voltada aos cidadãos com idade igual ou superior a 80 anos. A estimativa é alcançar 30 mil pessoas desse público-alvo.

Além do 5º Centro, que terá vacinação nos modos presencial e drive-thru, a imunização também será realizada nos pontos de drive-thru no Atakadão de Fazenda Coutos, no Subúrbio; e no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Já os postos presenciais também englobam a USF Plataforma, USF Cajazeiras/Jaguaripe e CSU Pernambués.

Antes de ir aos postos, o idoso ou responsável deve verificar se o nome está na lista no site www. saude. salvador. ba. gov. br . Já aquele que estiver acamado ou com dificuldade de locomoção pode agendar a imunização em casa no site www.vacinaexpress.salvador.ba.gov.br. Se o nome não estiver na lista, o cadastramento pode ser feito no 5º Centro e, caso o idoso esteja presente, pode receber a vacina no local. As informações são da Secom Salvador.