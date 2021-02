Covid-19: Vigilância Sanitária fiscaliza academias de Salvador

Equipes da Vigilância Sanitária (VISA) de Salvador iniciam nesta terça (23) uma operação de visitas a academias da capital. O órgão pretende visitar cerca de 100 estabelecimentos e observar o cumprimento de medidas sanitárias, como limpeza constante dos ambientes, equipamentos de ginástica, elevadores, mesas e corrimãos.



Além disso, os funcionários também serão observados sobre utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e termômetros para medição de temperatura.



Os primeiros distritos sanitários que serão visitados serão os da Boca do Rio, Barra/ Rio Vermelho, São Caetano/ Valéria e Liberdade.



Com o aumento no número de casos da COVID-19 na cidade, a Vigilância Sanitária pretende intensificar as operações de rotina e especiais com a atuação de domingo a domingo.



Em caso de descumprimento das medidas, os estabelecimentos são notificados para realizar as adequações em prazo estipulado. Qualquer irregularidade constatada pelo cidadão, pode ser denunciada através da Ouvidoria da Prefeitura, no telefone 156.