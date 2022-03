Covid: Alunos da Ufba sem esquema vacinal completo terão inscrição cancelada

Os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) matriculados em disciplinas na modalidade presencial que não estiverem com o esquema vacinal contra a covid-19 completo terão a inscrição do componente curricular cancelada. Ao menos, caso não regularizem a sua situação até que sejam decorridos 25% do semestre letivo.

Isso significa que, caso o estudante não tenha recebido as doses necessárias para que o esquema de vacinação esteja completo até a metade de abril, a inscrição na disciplina presencial será cancelada. O esquema vacinal é considerado completo com duas doses para Pfizer, Oxford e Coronavac e uma aplicação para Janssen. Não é necessária a terceira dose, ou segunda, no caso da Janssen, para assistir às aulas.

A resolução é do Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia, de reunião realizada no último dia 23 de fevereiro. A assessoria da Ufba informa, entretanto, que a grande maioria da comunidade já comprovou a vacinação completa.

Um formulário foi enviado por e-mail a cada membro da comunidade universitária. De acordo com a Universidade, foram registradas mais de 41 mil respostas, das quais 98,5% confirmavam o ciclo vacinal completo.