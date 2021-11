Covid: taxa de transmissão volta a subir no Brasil

Apesar do avanço na vacinação, taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus no Brasil voltou a subir, segundo o monitoramento do Imperial College de Londres. O índice agora está em 1,04, o que significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 104.

Qualquer valor acima de um significa que o contágio está acelerando. Na semana passada, o país registrou índice de 0,68, o menor desde abril de 2020.

Além disso, a universidade britânica — que não estima dados relativos ao atraso nas notificações e ao período de incubação do vírus— afirma que a precisão das projeções pode variar de acordo com a qualidade da vigilância e dos relatórios de cada país.

Por ser uma média nacional, o Rt não indica que a doença esteja avançando nem retrocedendo da mesma forma nas diversas cidades, estados e regiões do Brasil.