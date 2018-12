Coxintone: Empresa cria panetone de coxinha para o Natal

Se você é do tipo que gosta de panetone, mas não gosta de uva passa ou frutas cristalizadas, esse momento é seu. Uma loja curitibana criou um panetone salgado que une o melhor dos dois mundos: o "Coxintone", que mistura coxinha com o clássico pão tão comum no Natal.

Panetone? Coxinha? Por que não os dois juntos? (Foto: Reprodução/Instagram)

A ideia foi da marca Fátima Salgados, que é famosaa pelas crialções inusitadas com coxinha como a "cozinha coração", o "buquê de coxinhas" e o "ovo de páscoa de coxinha".

O salgado pesa 1,5 Kg e é uma coxinha das tradicionais feita com massa de batata, recheada e com cobertura de bacon, tudo isso no formato de panetone.

O 'coxintone' custa R$ 35 e pode ser comprado nos sabores frango, frango com cheddar, frango com catupiry e brócolis.