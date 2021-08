Cozinha Show do Festival Tempero Bahia reúne chefs de todo país

Uma das principais atrações do Festival Tempero Bahia, a Cozinha Show, será responsável por grandes encontros, aulas e espetáculos da alta gastronomia sob a curadoria do SENAC e de chefs da Bahia e do Brasil.



Com aulas gratuitas e 100% online e interativas, a Cozinha Show acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, com duas aulas expositivas, através da plataforma Miscrosoft Teams, e quatro demonstrativas, pelo Youtube do SENAC. As aulas conferem o recebimento de certificado, para quem participar de pelo menos 75% das aulas, ou três das quatro aulas demonstrativas.



Em cada dia da programação, um chef de cozinha será convidado para preparar um prato diferente, seguido de explicações sobre os ingredientes, histórias de vida e apresentação de receitas, dentro do tema desta edição do evento, ‘O Sertão e O Mar’.



Vejam a programação abaixo. As inscrições podem ser feitas pelo link www.ba.senac.br/temperobahia



Aulas virtuais, expositivas e interativas



30 de agosto

Aula-show “O Sertão e o Mar: A harmonização de produtos regionais” | Horário: 19h às 21h | Microsoft Teams | Chef João Sérgio Rodrigues, Instrutor de Gastronomia do SENAC-BA.



31 de agosto

Aula-show “Curiosidades sobre a Cozinha Sustentável” | Horário: 19h às 21 | Microsoft Teams | Chef João Sérgio Rodrigues, Instrutor de Gastronomia do SENAC-BA.



Aulas virtuais, demonstrativa e interativas, via Youtube SENAC



1º de setembro

Aula-show “Do arroz ao feijão e do mar ao sertão” | Receitas: ‘Rubacão’ e ‘Mar – Baião de dois de frutos do mar’ | Horário: 14h20 às 15h20 | Chef Carlos Ribeiro (PB/SP).



Aula-show “4 Cozinhas – O desafio de gestão e do uso de produtos locais” | Receita: ‘Arroz de frutos do mar’ | Horário: 15h50 às 16h50 | Chef Fabrício Lemos (BA), Restaurantes Origem, Gem, Ori e Omi do Fera Palace Hotel.



Aula-show “A culinária do sertão” | Receita: ‘Moqueca de frutos do mato’ | Horário: 17h20 às 18h20 | Chef Jucilene Melo (PE), Restaurante Flor de Mandacaru, em Petrolina.



Aula Show “Amigos do sertão” | Receita: ‘Medalhão de Mignon e Filé de camarão ao molho cítrico’ | Horário: 18h50 às 19h50 | Chef Cristiano Ribeiro (BA), Restaurante Senac Casa do Comércio.

