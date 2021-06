CPI ouve ministro Marcelo Queiroga pela segunda vez; assista

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta à CPI da Pandemia nesta terça-feira (8), um mês após o primeiro depoimento. Ele deve ser questionado sobre sua autonomia no ministério e sobre a realização da Copa América no Brasil.

Queiroga também deve explicar contradições identificadas no depoimento anterior e falar sobre a não efetivação da infectologista Luana Araújo na Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 do Ministério da Saúde.

Na quarta-feira (9), será a vez do ex-secretário-executivo da pasta Élcio Franco detalhar as ações do governo federal no enfretamento à covid-19. Na quinta-feira (10), prestará depoimento o governador do Amazonas, Wilson Lima. Na sexta-feira (11), especialistas vão discutir os aspectos técnicos da pandemia. Ainda nesta semana, serão votados requerimentos de convocação e quebra de sigilos telefônico e telemático.