CPI quer apurar escândalo das manchas de petróleo que poluem o Nordeste

Com cerca de 250 assinaturas de deputados, a Secretaria Geral da Mesa da Câmara recebeu o pedido formal de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com foco no vazamento de óleo cru no litoral do Nordeste.

Desde setembro, a contaminação já atingiu 78 municípios de nove estados e ainda não teve a origem identificada. Autor do pedido de CPI, o deputado João H. Campos (PSB-PE), explicou a intenção dos parlamentares.

"Diante do maior desastre ambiental em extensão da história de nosso país, o parlamento brasileiro não pode deixar de ter protagonismo e ajudar o seu povo que aqui representamos. Essa CPI tem o interesse claro de investigar a origem das manchas, avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos responsáveis, produzir inovações jurídicas para que não venha a acontecer novos desastres como esse, além de melhorar a capacidade de ações mitigatórias do Estados brasileiro", disse o parlamentar.

Campos afirmou que a CPI tem foco na defesa do Nordeste e não deverá ser palco de embates partidários. Já Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse em Londres, onde está em compromisso oficial, que a CPI deve apontar para soluções.