Craque no futebol, Tinga aprende que empreender é entregar soluções

Com 32 anos, quando voltava de uma temporada da Alemanha, o então jogador de futebol Paulo César do Nascimento, mais conhecido como Tinga, começou a pensar o que seria da sua vida quando não pudesse mais atuar como profissional. Como alguém saído de uma comunidade e conhecedor das dificuldades financeiras, entendeu que era preciso se planejar para conviver com a realidade de estar longe dos campos de futebol.

Sem saber o que fazer, pois desde os 15 anos não se dedicava a nada além do futebol, começou a se preparar e foi apostar em outras possibilidades de negócios. Inicialmente, como sócio de alguns empreendimentos e, depois, como CEO de empresas diversas.

Curioso e observador, o passo seguinte foi acionar amigos que possuíam empresas em segmentos variados para descobrir como essas pessoas trabalhavam e como conseguiam ter retorno nas suas atividades.

“Descobri que empreender é servir, é entregar uma solução para um problema. Não dá para empreender porque vou realizar um sonho, eu preciso empreender porque isso trará soluções”, disse, durante o bate-papo com a consultora e especialista em gestão de pequenos negócios, a administradora Flávia Paixão, no programa ao vivo Empregos e Soluções desta quarta-feira (3).

Desafio empreendedor

Lúcido e objetivo com a realidade do empreendedorismo no Brasil, Tinga fez questão de ressaltar que a vida de quem se dedica a promover soluções está longe de ser um mar de rosas. “Você vai empenhar seu maior bem que é o nome para buscar os recursos para começar. No primeiro mês, você vai comemorar por conseguir pagar os salários, mesmo que não consiga ganhar nada. Se você tiver sucesso, se tornará um capitalista, mas o que vai importar nisso tudo é que você fez uma roda muito importante girar e promover a vida de outras tantas pessoas, de outras tantas famílias”, desabafou.

Ele lembrou que todo empreendedor precisa ser corajoso e que isso não significa que não haja medo, mas que a iniciativa será capaz de vencer esse medo. “Empreender requer coragem, especialmente para quem está começando”, ressaltou. Para complementar a fala do ex-atleta, Flávia Paixão destacou que o medo é um bom conselheiro para o empreendedor, pois evita o otimismo excessivo e cego que impele para o fracasso.

Por sua carreira no futebol, o ex-atleta não teve educação formal na sua época de juventude e quando foi buscar por essa educação, percebeu que os conhecimentos básicos que possibilitariam ganhar a vida fora dos campos de futebol não eram tão facilitados assim. Mais uma vez, a curiosidade moveu Tinga para outros aprendizados e deu a ele o repertório necessário para buscar as tais soluções fundamentais para quem empreende.

“Se posso dar uma dica para quem deseja empreender é: vá buscar repertório para além da sua área de atuação, pois a solução pode estar em conseguir dialogar com realidades distintas”, aconselhou.

Longe dos rótulos

Avesso aos rótulos, Tinga fez questão de destacar que não quer ser conhecido como o empreendedor negro, mas quer ser reconhecido por sua trajetória e seus aprendizados, muitos deles conseguidos quando ainda era jogador profissional.

Entre os aprendizados, Tinga destacou a importância dos erros e derrotas e fez questão de lembrar que ambos são professores excelentes e conseguem, com a avaliação correta, levar quem empreende muito mais além que as vitórias. “Ao longo da minha vida, recebi muitas negativas e tive muitas derrotas, elas terminaram me mostrando um caminho que eu jamais conheceria se tivesse alcançado, naquele momento, o que eu desejava”, contou.

Apesar dos resultados obtidos com os negócios diversos, a exemplo da agência de turismo (Sieben Tour), a marca de roupa (a Território Sagrado) e a sociedade num parque de águas na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, Tinga permanece atento às oportunidades. “Não faço mais porque me falta braços e por desejar ver os negócios crescerem, mas estou muito atento aos outros segmentos”, diz.

