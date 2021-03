Craques de Flamengo e Internacional curtem férias juntos na Bahia

Rivais dentro de campo, parceiros fora dele. Assim pode ser definida a relação de Bruno Henrique, craque do Flamengo e da Seleção Brasileira, e Rodinei, um dos principais nomes do Internacional no último Campeonato Brasileiro.

Há exatamente uma semana, o flamenguista e o colorado estavam em lados opostos – ainda que em campos distintos – disputando até a última bola quem ficava com o título nacional. Mas nesta quinta-feira (4), o clima ameno da Bahia baixou a poeira e regulou os ânimos entre o campeão, BH, e o vice, Rodi, que curtem Praia do Forte, no Litoral Norte, durante as merecidas férias.

A parceria forte – desde os tempos em que ambos atuaram juntos no rubro-negro – já havia sido flagrada mais cedo por torcedores-paparazzi, que pegaram a dupla e suas respectivas ao lado de um restaurante. As máscaras não impediram o reconhecimento nem deles, nem de outro jogador que também forma o bonde na Bahia: Gustavo Henrique, zagueiro do time da Gávea.

À noite, Bruno, Rodinei e familiares voltaram a confraternizar juntos, desta vez para comemorar o aniversário de Gisellen Ramalho, companheira do flamenguista.