Cratera causa engarrafamento de até 6 km na BR-324

Um engarrafamento que chega a 6 km continua na BR-324 nesta quinta-feira (30) por conta de uma cratera aberta durante as chuvas próximo de Candeias. A informação é da ViaBahia, que administra a rodovia. Quem vai de Salvador no sentido Feira de Santana deve ficar em média 3 horas na espera, mas há relatos de quem está no congestionamento desde 9 da manhã.

Um desvio foi feito no local da cratera para permitir que equipes trabalhem no reparo. O buraco se formou na noite de ontem, na altura do KM-589, perto de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Desde então funcionários da ViaBahia estão no local tentando resolver a situação.

O desvio fica no KM 583, no viaduto de Candeias. O motorista deve depois seguir pela rodovia BA-531 até Candeias, para então seguir pela BA-523, em direção à BR-324, já na região de São Sebastião do Passé. Ao acessar essa rodovia, deve optar se segue para Feira ou Candeias.

O problema na BR-324 também tem efeitos na BA-093, que é opção para quem segue para Candeias. A rodovia tinha engarrafamento de 1km antes do pedágio por volta das 13h de hoje.