Cratera é fechada, e trânsito na Avenida Paulo VI é liberado

O trânsito na Avenida Paulo VI já está liberado nesta segunda-feira (26), depois que uma cratera na via foi fechada.

O buraco se abriu depois que uma galeria de esgoto se rompeu no domingo (25), causando afundamento no asfalto. Com a via totalmente interditada, a Transalvador deu como opção de trânsito um desvio pela Rua Rubem Berta.

A Embasa diz que o rompimento atingiu o trecho de uma grande tubulação que transporta esgoto bombeado na rua. As equipes da empresa ainda trabalham no local e o serviço deve ser concluído na terça (27).