Cratera: motoristas têm duas opções de desvio na BR-324

Com a cratera que se abriu no km 589 da BR-324 na última quinta-feira (29), os motoristas têm duas opções de acesso provisório à rodovia: pelo município de Candeias ou por uma via marginal situada no local da erosão. Um desvio com duas faixas é construído pela Via Bahia, que administra a estrada, para garantir a fluidez do tráfego.

Apenas uma faixa está disponível para quem optar trafegar pela via marginal da BR. As chuvas também criaram um buraco neste acesso, que já foi tapado, segundo a assessoria da concessionária. Entretanto, por motivos operacionais, os usuários ainda podem ser direcionados, temporariamente, para o desvio de Candeias em determinados momentos do dia.

De acordo com a assessoria da Via Bahia, a obra do desvio da rodovia está bastante adiantada, mas não há um prazo para o fim da construção pois o mau tempo pode suspender os trabalhos. Com o desvio, será possível garantir a fluidez da BR-324 pois os usuários poderão trafegar em uma via de faixa dupla.

A concessionária também atua na cratera que surgiu no KM 589 da BR após fortes chuvas atingirem a região. A equipe técnica da Via Bahia investiga as causas da erosão na via principal da rodovia. Segundo a concessionária, a cratera possui 8 metros de profundidade por 15 de extensão.

Em nota, a Via Bahia afirma que equipe operacional identificou prontamente o ocorrido, cumpriu todos os protocolos de segurança indicados com a sinalização da pista, pedido o bloqueio e desvio de tráfego, que foi aprovado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme previsto no Contrato de Concessão. “A Via Bahia trabalha para garantir a segurança, o conforto e retomar a normalidade da operação na BR-324 o quanto antes”, pontua a nota.

Para acompanhar as atualizações sobre a situação emergencial, os usuários podem checar o site da concessionária e redes sociais Twitter e Instagram.