CRB bate Goiás e pode ser adversário do Bahia na Copa do Brasil

O CRB encerrou o início de ano perfeito do Goiás e carimbou sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao derrotá-lo nos pênaltis, por 3x2, após empate por 1x1. O duelo, realizado nesta quinta-feira (22), no estádio da Serrinha, teve falha de Sidão no primeiro minuto do segundo tempo e Felipe Menezes confirmando a vaga do time alagoano.



Com o resultado, o CRB agora aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Santa Cruz-RN para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O clube alagoano também embolsou R$ 1,45 milhão pela vaga.



O primeiro tempo foi todo do Goiás. Com 100% de aproveitamento até então na temporada, o time chegou a ter 70% da posse de bola e criou as principais chances dos 45 minutos iniciais. A primeira boa chegada foi com Léo Sena, que arriscou de longe e obrigou Edson Mardden a fazer uma grande defesa.



O Goiás continuou em cima e voltou a perder chance de gol com David Duarte, após rebote de Edson, na cobrança de falta de Renatinho. O atacante deu trabalho ao goleiro do CRB em mais duas oportunidades, mas a noite parecia ser da equipe alagoana.



Ainda no primeiro tempo, o árbitro Vinícius Furlan chegou a paralisar a partida por aproximadamente 25 minutos devido à queda de iluminação de uma das torres. Com a energia recuperada, a partida continuou normalmente.



No segundo tempo, Sidão, que havia sido um mero espectador na etapa inicial, falhou feio no cruzamento de Lucas no primeiro minuto e viu a bola passar por baixo do seu corpo. Antes que a bola ultrapassasse a linha, Wellington Carvalho empurrou para o fundo das redes.



Atrás do placar, o Goiás se abriu e foi com tudo em busca do empate. Aos 15 minutos, Renatinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O atacante foi para a cobrança e recolocou o time esmeraldino no jogo.



O Goiás ainda tentou uma pressão final, mas esbarrou na marcação do CRB, que se segurou para levar a partida para os pênaltis. Os torcedores esmeraldinos ainda tomaram um susto. Sidão tentou sair jogando com os pés, se complicou todo, porém, afastou o perigo.



Os pênaltis começaram com quatro acertos: Brenner e Geovane, para o Goiás, Lucas e Hugo Sanches, para o CRB. A partir daí, um show de erros. Marlone mandou no travessão, Mailson e Rafael Vaz jogaram para fora, Wellington Carvalho parou em Sidão e Renatinho jogou na trave. Sobrou para Felipe Menezes, que entrou no fim da etapa final, marcar e dar a classificação ao time alagoano.



O duelo entre Bahia e Santa Cruz-N, será no dia seis de março, às 19h15, na Arena das Dunas, em Natal. Para avançar na Copa do Brasil, o tricolor precisa vencer o time potiguar por qualquer placar. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.