CRB x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em partida decisiva na luta contra o rebaixamento, o Vitória enfrenta o CRB, às 18h desta segunda (22) no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 37ª rodada da Série B. O Leão mira os três pontos para sair do Z4 e depender apenas de si no último jogo. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O confronto entre Vitória e CRB terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois da partida, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

A bola rola no estádio Rei Pelé a partir das 18h.



Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Marcinho), Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David. Técnico: Wagner Lopes.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo Dyego, Emerson e Nicolas Careca. Técnico: Allan Aal

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Lopes Bezerra Caetano (RO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)